В Заречном за сутки подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 июля 2020. PenzaNews. 28 случаев заражения коронавирусом из 46, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано в Заречном. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 25 июля.

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В нем добавляется, что еще 10 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, два — в Земетчинском районе, по одному — в Пензенском, Спасском, Нижнеломовском, Бессоновском, Мокшанском и Вадинском.

В сообщении отмечается, что среди новых пациентов — шестеро детей в возрасте от одного года до 11 лет.

По состоянию на 25 июля в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 244 случая заражения коронавирусом, выписаны 5 тыс. 402 человека, 78 пациентов умерли.