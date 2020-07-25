В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 78 Медицина

Пенза, 25 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 78, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 субботы, 25 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 244.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 402. За последние сутки выписаны 38 человек.

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В России зарегистрировано 806 тыс. 720 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 871 человека.

За весь период в стране выздоровели 597 тыс. 140 человек, из них 8 тыс. 366 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 13 тыс. 192, за сутки зарегистрировано 146 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля.

