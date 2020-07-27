В Пензе начали проводить операции, позволяющие сохранить зрение недоношенных детей Медицина

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Врачи перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко успешно внедрили лазерную коагуляцию аваскулярных зон сетчатки для сохранения зрения недоношенных детей.

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«Во всех странах мира ретинопатия недоношенных является одной из основных причин слепоты, слабовидения и нарушений зрения у детей, что связано с выживанием большого числа глубоко недоношенных, ранее нежизнеспособных младенцев. Единственный выход — своевременная диагностика и выполнение периферической лазеркоагуляции аваскулярной зоны сетчатки», — отметил заведующий перинатальным центром Михаил Беляев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, такие операции проведены в Пензе троим новорожденным с ретинопатией на оба глаза.

«Всем им удалось сохранить зрение на обоих глазах», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что подобные оперативные вмешательства, которые длятся около часа, выполняются бригадой, состоящей из офтальмолога и анестезиолога-реаниматолога, в специально оборудованной операционной, расположенной в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей.