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В Пензе начали проводить операции, позволяющие сохранить зрение недоношенных детей

12:20 | 27.07.2020 | Медицина

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Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Врачи перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко успешно внедрили лазерную коагуляцию аваскулярных зон сетчатки для сохранения зрения недоношенных детей.

В Пензе начали проводить операции, позволяющие сохранить зрение недоношенных детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во всех странах мира ретинопатия недоношенных является одной из основных причин слепоты, слабовидения и нарушений зрения у детей, что связано с выживанием большого числа глубоко недоношенных, ранее нежизнеспособных младенцев. Единственный выход — своевременная диагностика и выполнение периферической лазеркоагуляции аваскулярной зоны сетчатки», — отметил заведующий перинатальным центром Михаил Беляев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, такие операции проведены в Пензе троим новорожденным с ретинопатией на оба глаза.

«Всем им удалось сохранить зрение на обоих глазах», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что подобные оперативные вмешательства, которые длятся около часа, выполняются бригадой, состоящей из офтальмолога и анестезиолога-реаниматолога, в специально оборудованной операционной, расположенной в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей.

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