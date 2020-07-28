Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и двух районах Медицина

Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, 12 — в Заречном, по одному — в Иссинском и Бессоновском районах. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 28 июля.

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В нем отмечается, что среди заразившихся — двое детей в возрасте 4 и 6 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 273 человека, сняты с наблюдения 25 тыс. 176», — уточняется в тексте.

Из сообщения также следует, что за сутки число проведенных в регионе исследований на COVID-19 увеличилось на 459 — до 196 тыс. 337.

По состоянию на 28 июля в Пензенской области 6 тыс. 364 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 437 человек выписаны, 81 пациент умер.