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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 364 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 437 человек выписаны, 81 пациент умер

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 81

10:51 | 28.07.2020 | Медицина

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Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 81, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 вторника, 28 июля.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 81. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 364.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 437. За последние сутки выписаны 19 человек.

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В России зарегистрировано 823 тыс. 515 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 395 человек.

За весь период в стране выздоровели 612 тыс. 217 человек, из них 8 тыс. 888 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 13 тыс. 504, за сутки зарегистрировано 150 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля.

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