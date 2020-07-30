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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 452 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 506 человек выписаны, 81 пациент умер

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе и пяти районах области

12:34 | 30.07.2020 | Медицина

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Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено за последние сутки в Пензе, семь — в Пензенском районе, по три — в Бессоновском и Шемышейском, два — в Земетчинском, один — в Наровчатском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 30 июля.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе и пяти районах области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 261 человек, сняты с наблюдения 25 тыс. 379», — добавляется в нем.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 1 тыс. 373 — до 199 тыс. 114.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 30 июля в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 452 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 506 человек выписаны, 81 пациент умер.

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