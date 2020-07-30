В Пензенской области за сутки подтверждено 43 случая заражения коронавирусом, 31 человек выписан Медицина

Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 31 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 четверга, 30 июля.

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Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 452 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 5 тыс. 506. За весь период зарегистрирован 81 летальный исход.

В России зафиксировано 834 тыс. 499 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 509 человек.

За весь период в стране выздоровели 629 тыс. 655 человек, из них 9 тыс. 322 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 13 тыс. 802, за сутки зарегистрировано 129 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля.

