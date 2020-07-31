Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Пензе, Заречном и шести районах области Медицина

Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в Пензе, по шесть — в Заречном и Бессоновском районе, девять — в Пензенском, три — в Нижнеломовском, два — в Иссинском, по одному — в Мокшанском и Наровчатском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 31 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 47 заразившихся — трое детей в возрасте двух месяцев и 16 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 257 человек, сняты с наблюдения 25 тыс. 419», — уточняется в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 1 тыс. 449 — до 200 тыс. 563.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 31 июля в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 499 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 550 человек выписаны, 81 пациент умер.