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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 499 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 550 человек выписаны, 81 пациент умер

В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, 44 человека выписаны

10:35 | 31.07.2020 | Медицина

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Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 44 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 пятницы, 31 июля.

В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, 44 человека выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 499 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 5 тыс. 550. За весь период зарегистрирован 81 летальный исход.

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В России зафиксировано 839 тыс. 981 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 482 человек.

За весь период в стране выздоровели 638 тыс. 410 человек, из них 8 тыс. 755 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 13 тыс. 963, за сутки зарегистрирован 161 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

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