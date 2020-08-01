В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей Медицина

Пенза, 1 августа 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 46 человек, в том числе у шестерых детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 1 августа.

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«Пациенты-дети: 5 лет; 4 года; 3 года; 11 лет; 12 лет; 4 года», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что 27 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензе, восемь — в Заречном, шесть — в Бессоновском районе, четыре — в Лунинском, один — в Земетчинском.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 августа в Пензенской области зафиксировано 6 тыс. 545 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 590 человек выписаны, 81 пациент умер.