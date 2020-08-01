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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 545 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 590 человек выписаны, 81 пациент умер

В Пензенской области за сутки подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом, 40 человек выписаны

10:53 | 01.08.2020 | Медицина

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Пенза, 1 августа 2020. PenzaNews. 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 40 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 субботы, 1 августа.

В Пензенской области за сутки подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом, 40 человек выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 545 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 5 тыс. 590. За весь период зарегистрирован 81 летальный исход.

В России зафиксировано 845 тыс. 443 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 462 человек.

За весь период в стране выздоровели 646 тыс. 524 человека, из них 8 тыс. 114 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 14 тыс. 58, за сутки зарегистрировано 95 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

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