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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 855 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 876 человек выписаны, 87 пациентов умерли

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и шести районах

11:39 | 07.08.2020 | Медицина

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Пенза, 7 августа 2020. PenzaNews. 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, десять — в Заречном, пять — в Пензенском районе, по два — в Шемышейском и Сердобском, по одному — в Кузнецком, Лопатинском и Бессоновском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 7 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и шести районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди заразившихся четверо детей в возрасте одного месяца, 5, 16 и 17 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 251 человек, сняты с наблюдения 26 тыс. 37», — уточняется в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 увеличилось за последние сутки на 1 тыс. 641 — до 210 тыс. 134.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 7 августа в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 855 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 876 человек выписаны, 87 пациентов умерли.

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