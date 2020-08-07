В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 87 Медицина

Пенза, 7 августа 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 87, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.40 пятницы, 7 августа.

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В регионе подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 855.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 876. За последние сутки выписан 101 человек.

В России зарегистрировано 877 тыс. 135 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 241 человека.

За весь период в стране выздоровели 683 тыс. 592 человека, из них 7 тыс. 235 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 14 тыс. 725, за сутки зарегистрировано 119 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

