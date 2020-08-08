Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 11 районах Медицина

Пенза, 8 августа 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 11 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 8 августа.

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В нем уточняется, что в Пензе подтверждено 14 фактов инфицирования COVID-19, в Заречном — 13, в Пензенском районе — семь, в Мокшанском — четыре, в Неверкинском — три, в Сердобском и Земетчинском — по два, в Бессоновском, Каменском, Кузнецком, Бековском, Лопатинском и Нижнеломовском — по одному, при этом среди заразившихся пятеро детей.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 267 человек, сняты с наблюдения 26 тыс. 127», — добавляется в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 1 тыс. 749 — до 211 тыс. 883.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 8 августа в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 906 случаев заражения коронавирусом, 6 тыс. 7 человек выписаны, 88 пациентов умерли.