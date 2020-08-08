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В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом, 131 человек выписан

10:50 | 08.08.2020 | Медицина

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Пенза, 8 августа 2020. PenzaNews. 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписан 131 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.40 субботы, 8 августа.

В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом, 131 человек выписан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 906 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 6 тыс. 7.

За весь период умерли 88 человек, за сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 882 тыс. 347 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 212 человек.

За весь период в стране выздоровели 690 тыс. 207 человек, из них 6 тыс. 615 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 14 тыс. 854, за сутки зарегистрировано 129 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

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