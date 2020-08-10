Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и восьми районах Медицина

Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, 14 — в Заречном, два — в Каменском районе, по одному — в Тамалинском, Камешкирском, Белинском, Кузнецком, Никольском, Бессоновском и Земетчинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 10 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что двое из 45 заразившихся — дети в возрасте 4 и 7 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 276 человек, сняты с наблюдения 26 тыс. 306», — уточняется в сообщении.

В тексте добавляется, что всего в регионе проведено 212 тыс. 313 тестов на COVID-19.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 10 августа в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 999 случаев заражения коронавирусом, 6 тыс. 162 человека выписаны, 90 пациентов умерли.