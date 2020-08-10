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В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом, 44 человека выписаны

10:34 | 10.08.2020 | Медицина

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Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 44 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 понедельника, 10 августа.

В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом, 44 человека выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 999 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 6 тыс. 162.

За весь период умерли 90 человек, за сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 892 тыс. 654 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 118 человек.

За весь период в стране выздоровели 696 тыс. 681 человек, из них 3 тыс. 259 — за последние сутки.

Количество умерших превысило 15 тыс., за сутки зарегистрировано 70 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

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