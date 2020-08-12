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В Сердобске после капремонта открыта детская поликлиника

09:15 | 12.08.2020 | Медицина

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Сердобск, 12 августа 2020. PenzaNews. Детская поликлиника межрайонной больницы имени А.И. Настина торжественно открыта в Сердобске Пензенской области после капитального ремонта здания 1976 года постройки, выполненного в рамках реализации плана мероприятий Десятилетия детства.

В Сердобске после капремонта открыта детская поликлиника

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, к поликлинике прикреплены более 15 тыс. человек из Сердобского, Бековского, Колышлейского, Малосердобинского районов, а также прилегающих территорий Саратовской области.

Учреждение будет работать по стандартам «бережливой поликлиники»: потоки здоровых и больных разграничены, в регистратуре убраны перегородки между персоналом и посетителями, установлен инфомат, созданы комфортные условия для ожидания приема.

На первом этаже расположены три педиатрических кабинета, лаборатория, рентген, организован прием фтизиатра, психиатра и дерматолога.

На втором будет проводиться вакцинопрофилактика. Также там находятся кабинеты невролога, стоматолога, хирурга, оториноларинголога, детского гинеколога, двух педиатров и окулиста. Помимо этого, предусмотрены кабинеты охраны зрения, здорового ребенка, функциональной диагностики, ультразвукового исследования и отделение реабилитации.

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