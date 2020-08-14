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Новые случаи коронавируса подтверждены в Пензе, Заречном и десяти районах

12:25 | 14.08.2020 | Медицина

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Пенза, 14 августа 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и десяти районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 14 августа.

Новые случаи коронавируса подтверждены в Пензе, Заречном и десяти районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в Пензе подтверждено 23 новых факта инфицирования COVID-19, в Заречном — пять, в Пензенском и Бессоновском районах — по четыре, в Иссинском, Нижнеломовском и Мокшанском районах — по три, в Земетчинском и Кузнецком — по два, в Лунинском, Шемышейском и Камешкирском — по одному.

«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 3 тыс. 358 человек, сняты с него 26 тыс. 694.

Из него также следует, что за последние сутки число проведенных в регионе тестов на COVID-19 увеличилось на 1 тыс. 841 — до 222 тыс. 329.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 14 августа в Пензенской области зарегистрировано 7 тыс. 208 случаев заражения коронавирусом, 6 тыс. 716 человек выписаны, 94 пациента умерли.

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