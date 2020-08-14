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В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом, 148 человек выписаны

10:36 | 14.08.2020 | Медицина

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Пенза, 14 августа 2020. PenzaNews. 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 148 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 пятницы, 14 августа.

В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом, 148 человек выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 208 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 6 тыс. 716.

Умерли 94 человека, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано 912 тыс. 823 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 65 человек.

За весь период в стране выздоровели 722 тыс. 964 человека, из них 6 тыс. 568 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 15 тыс. 498, за сутки зарегистрировано 114 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

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