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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и семи районах

14:14 | 15.08.2020 | Медицина

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Пенза, 15 августа 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и семи районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 15 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и семи районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в Пензе зарегистрировано 25 фактов инфицирования COVID-19, в Заречном — девять, в Шемышейском — шесть, в Пензенском — четыре, в Бессоновском, Лопатинском, Никольском, Нижнеломовском и Мокшанском — по одному.

«Новых выявленных случаев — 49», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что среди заразившихся есть двое детей в возрасте 6 и 13 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 15 августа в Пензенской области зарегистрировано 7 тыс. 257 случаев заражения коронавирусом, 6 тыс. 839 человек выписаны, 95 пациентов умерли.

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