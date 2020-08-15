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В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом, 123 человека выписаны

10:45 | 15.08.2020 | Медицина

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Пенза, 15 августа 2020. PenzaNews. 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 123 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 субботы, 15 августа.

В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом, 123 человека выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 257 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 6 тыс. 839.

Умерли 95 человек, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 917 тыс. 884 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 61 человека.

За весь период в стране выздоровели 729 тыс. 411 человек, из них 6 тыс. 447 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 15 тыс. 617, за сутки зарегистрировано 119 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

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