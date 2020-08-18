EN
20:45:00 Вторник, 18 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

100-летний житель Пензенской области заразился коронавирусом

14:31 | 18.08.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. 100-летний житель Пензенской области заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 18 августа.

100-летний житель Пензенской области заразился коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что за последние сутки в регионе такой диагноз подтвержден у 51 человека: у 35 — в Пензе, семерых — в Пензенском районе, пятерых — в Шемышейском, четверых — в Лунинском.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 438 человек, сняты с наблюдения 27 тыс. 79», — отмечается в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 1 тыс. 999 — до 228 тыс. 96.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 18 августа в Пензенской области лабораторно подтверждено 7 тыс. 399 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 7 тыс. 48 человек выписаны, 98 пациентов умерли.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области раскрыта кража имущества из бывшей пекарни В Пензенской области объявлен конкурсный отбор в молодежный кадровый резерв
В Кузнецке в 2022 году будет создан виртуальный концертный зал В Пензе в проекте «Забота» готовы участвовать более 350 партнеров — Ольга Жовтяк
Объявлен конкурсный отбор в резерв управленческих кадров Пензенской области Пензенский телеканал «Экспресс» стал доступен в Wink в HD-формате
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама