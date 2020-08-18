100-летний житель Пензенской области заразился коронавирусом Медицина

Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. 100-летний житель Пензенской области заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 18 августа.

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В нем уточняется, что за последние сутки в регионе такой диагноз подтвержден у 51 человека: у 35 — в Пензе, семерых — в Пензенском районе, пятерых — в Шемышейском, четверых — в Лунинском.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 438 человек, сняты с наблюдения 27 тыс. 79», — отмечается в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 1 тыс. 999 — до 228 тыс. 96.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 18 августа в Пензенской области лабораторно подтверждено 7 тыс. 399 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 7 тыс. 48 человек выписаны, 98 пациентов умерли.