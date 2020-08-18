В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом, 66 человек выписаны Медицина

Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 66 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 вторника, 18 августа.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 399 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 48.

Умерли 98 человек, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 932 тыс. 493 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 748 человек.

За весь период в стране выздоровели 742 тыс. 628 человек, из них 6 тыс. 527 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 15 тыс. 872, за сутки зарегистрировано 132 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

