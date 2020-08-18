EN
20:44:55 Вторник, 18 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом, 66 человек выписаны

14:05 | 18.08.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 66 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 вторника, 18 августа.

В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом, 66 человек выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 399 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 48.

Умерли 98 человек, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 932 тыс. 493 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 748 человек.

За весь период в стране выздоровели 742 тыс. 628 человек, из них 6 тыс. 527 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 15 тыс. 872, за сутки зарегистрировано 132 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области раскрыта кража имущества из бывшей пекарни В Пензенской области объявлен конкурсный отбор в молодежный кадровый резерв
В Кузнецке в 2022 году будет создан виртуальный концертный зал В Пензе в проекте «Забота» готовы участвовать более 350 партнеров — Ольга Жовтяк
Объявлен конкурсный отбор в резерв управленческих кадров Пензенской области Пензенский телеканал «Экспресс» стал доступен в Wink в HD-формате
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама