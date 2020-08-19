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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и десяти районах

12:21 | 19.08.2020 | Медицина

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Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. 33 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, по три — в Пензенском и Тамалинском районах, по два — в Наровчатском и Бессоновском, по одному — в Мокшанском, Городищенском, Каменском, Кузнецком, Сосновоборском и Колышлейском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 19 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и десяти районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что среди 49 пациентов есть двое детей в возрасте 6 и 11 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 437 человек, сняты с наблюдения 27 тыс. 177», — отмечается в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 48 — до 230 тыс. 144.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 19 августа в Пензенской области лабораторно подтверждено 7 тыс. 448 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 7 тыс. 93 человека выздоровели, 99 пациентов умерли.

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