В Пензе зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом, в Пензенском районе — 12 Медицина

Пенза, 22 августа 2020. PenzaNews. 19 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 12 — в Пензенском районе, девять — в Бессоновском, по два — в Шемышейском, Сердобском и Лунинском, по одному — в Мокшанском, Сосновоборском, Белинском и Каменском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 22 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новых подтвержденных случаев COVID-19 — 50», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что среди заразившихся есть один годовалый ребенок.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 22 августа в Пензенской области зарегистрировано 7 тыс. 590 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 7 тыс. 214 человек выздоровели, 102 пациента умерли.