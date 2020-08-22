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В Пензе зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом, в Пензенском районе — 12

12:23 | 22.08.2020 | Медицина

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Пенза, 22 августа 2020. PenzaNews. 19 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 12 — в Пензенском районе, девять — в Бессоновском, по два — в Шемышейском, Сердобском и Лунинском, по одному — в Мокшанском, Сосновоборском, Белинском и Каменском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 22 августа.

В Пензе зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом, в Пензенском районе — 12. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новых подтвержденных случаев COVID-19 — 50», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что среди заразившихся есть один годовалый ребенок.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 22 августа в Пензенской области зарегистрировано 7 тыс. 590 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 7 тыс. 214 человек выздоровели, 102 пациента умерли.

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