В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом, 40 человек выписаны Медицина

Пенза, 22 августа 2020. PenzaNews. 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 40 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 субботы, 22 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 590 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 214.

Умерли 102 человека, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 951 тыс. 897 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 921 человека.

За весь период в стране выздоровели 767 тыс. 477 человек, из них 6 тыс. 147 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 16 тыс. 310, за сутки зарегистрирован 121 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

