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В Пензе зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом

12:04 | 23.08.2020 | Медицина

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Пенза, 23 августа 2020. PenzaNews. 34 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, восемь — в Пензенском районе, три — в Городищенском, по одному — в Лунинском, Кузнецком и Сосновоборском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 23 августа.

В Пензе зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новых выявленных [случаев заражения] — 48», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что за сутки COVID-19 подтвержден у двоих детей в возрасте 11 месяцев и 5 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 23 августа в Пензенской области зарегистрировано 7 тыс. 638 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 7 тыс. 255 человек выздоровели, 102 пациента умерли.

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