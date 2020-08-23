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В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом, 41 человек выписан

10:49 | 23.08.2020 | Медицина

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Пенза, 23 августа 2020. PenzaNews. 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 41 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 воскресенья, 23 августа.

В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом, 41 человек выписан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 638 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 255.

Умерли 102 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 956 тыс. 749 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 852 человек.

За весь период в стране выздоровели 770 тыс. 639 человек, из них 3 тыс. 162 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 16 тыс. 383, за сутки зарегистрировано 73 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

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