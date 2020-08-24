Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и четырех районах Медицина

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. 41 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован за последние сутки в Пензе, пять — в Сердобском районе, два — в Пензенском, по одному — в Лопатинском и Лунинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 24 августа.

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«Среди пациентов один 9-летний ребенок», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под наблюдением находятся 3 тыс. 343 человека, сняты с него 27 тыс. 688.

В сообщении уточняется, что всего в регионе проведено 238 тыс. 509 тестов на COVID-19.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 24 августа в Пензенской области зарегистрировано 7 тыс. 688 случаев заражения коронавирусом, 7 тыс. 272 человека выписаны, 102 пациента умерли.