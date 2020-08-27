Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и десяти районах Медицина

Пенза, 27 августа 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе и десяти районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 27 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 38 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, десять — в Пензенском районе, три — в Сосновоборском, по два — в Иссинском, Городищенском и Бессоновском, по одному — в Бековском, Кузнецком, Мокшанском, Шемышейском и Сердобском.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 375 человек, сняты с наблюдения 27 тыс. 962», — отмечается в тексте.

Из него следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 2 тыс. 490 — до 245 тыс. 117.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 27 августа в Пензенской области лабораторно подтверждено 7 тыс. 863 случая заражения коронавирусом, 7 тыс. 417 человек выписаны, 105 пациентов умерли.