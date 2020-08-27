EN
17:50:15 Четверг, 27 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и десяти районах

12:30 | 27.08.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 27 августа 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе и десяти районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 27 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и десяти районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 38 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, десять — в Пензенском районе, три — в Сосновоборском, по два — в Иссинском, Городищенском и Бессоновском, по одному — в Бековском, Кузнецком, Мокшанском, Шемышейском и Сердобском.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 375 человек, сняты с наблюдения 27 тыс. 962», — отмечается в тексте.

Из него следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 2 тыс. 490 — до 245 тыс. 117.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 27 августа в Пензенской области лабораторно подтверждено 7 тыс. 863 случая заражения коронавирусом, 7 тыс. 417 человек выписаны, 105 пациентов умерли.

Новости партнеров
Читайте также
Протоиерей Владимир Ольхов стал лауреатом международного конкурса искусств В Башмаковском районе со склада украли 200 кг металлолома и тротуарную плитку
В Кузнецке на Дне города выступят Бурдаев, Зудин и Староверов В Пензенской области пройдет чемпионат по пожарно-спасательному спорту
В Пензенской области выявлен факт незаконной добычи песка Пензенцы за семь месяцев потратили на продукты, напитки и сигареты около 62 млрд. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама