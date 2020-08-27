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В Пензенской области за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом, 47 человек выписаны

10:36 | 27.08.2020 | Медицина

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Пенза, 27 августа 2020. PenzaNews. 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 47 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 четверга, 27 августа.

В Пензенской области за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом, 47 человек выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 863 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 417.

Умерли 105 человек, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано 975 тыс. 576 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 711 человек.

За весь период в стране выздоровели 792 тыс. 561 человек, из них 6 тыс. 411 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 16 тыс. 804, за сутки зарегистрирован 121 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

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