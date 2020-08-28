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В Пензенскую область поступило десять новых автомобилей скорой помощи

13:44 | 28.08.2020 | Медицина

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Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Десять новых автомобилей скорой помощи поступило в Пензенскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Пензенскую область поступило десять новых автомобилей скорой помощи

Фото: Pnzreg.ru

Девять из них переданы в распоряжение подстанций ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» на территории Пензы. Еще одна будет использоваться в Башмаковском районе.

Вручение ключей от спецтранспорта представителям медицинских бригад состоялось в пятницу, 28 августа.

Также сотрудникам трех межрайонных больниц — кузнецкой, сердобской и каменской — были переданы ключи от передвижных флюорографов на базе автобусов «ПАЗ».

Ожидается, что в ближайшее время автопарк учреждений здравоохранения области пополнят пять передвижных маммографических комплексов.

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