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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах

13:30 | 01.09.2020 | Медицина

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Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. 45 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензе, девять — в Заречном, 15 — в Пензенском районе, по два — в Бессоновском и Колышлейском, по одному — в Малосердобинском и Нижнеломовском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 1 сентября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 3 тыс. 480 человек, сняты с него 28 тыс. 444.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 123 — до 253 тыс. 909.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 8 тыс. 200 случаев заражения коронавирусом, 7 тыс. 613 человек выписаны, 108 пациентов умерли.

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