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В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом, 55 человек выписаны

11:44 | 01.09.2020 | Медицина

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Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 55 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 вторника, 1 сентября.

В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом, 55 человек выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 200 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 613.

Умерли 108 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано более 1 млн. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 729 человек.

За весь период в стране выздоровели 815 тыс. 705 человек, из них 6 тыс. 318 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 17 тыс. 299, за сутки зарегистрировано 123 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

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