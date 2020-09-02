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В Пензенскую область поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых

13:30 | 02.09.2020 | Медицина

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Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Первая партия вакцины — 233 тыс. 910 доз — для иммунизации взрослого населения против гриппа поступила в Пензенскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, это составляет 36,7% от ожидаемого количества.

Планируется, что в первую очередь будет произведена вакцинация лиц из групп риска, включая пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, работников медицины, образования социальной сферы и других.

В рамках национального календаря планируется привить 641 тыс. 600 жителей Пензенской области.

Дополнительно за счет других источников финансирования прививками будут охвачены еще 34 тыс. человек.

Ранее в регион поступила детская вакцина против гриппа. Вакцинация несовершеннолетних жителей Пензенской области и беременных женщин уже началась.

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