Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 14 районах Медицина

Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе и 14 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 5 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 68 фактов инфицирования COVID-19 лабораторно подтверждено в Пензе, по четыре — в Лопатинском, Кузнецком и Городищенском районах, по два — в Никольском и Сердобском, по одному — в Пензенском, Шемышейском, Бессоновском, Каменском, Камешкирском, Сосновоборском, Неверкинском, Мокшанском и Бековском.

«Новых выявленных — 93», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что среди заразившихся есть двое детей в возрасте 15 и 17 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 5 сентября в Пензенской области зарегистрировано 8 тыс. 547 случаев инфицирования COVID-19, 8 тыс. 3 человека выздоровели, 112 — умерли.