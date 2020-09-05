EN
12:11:04 Суббота, 5 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 14 районах

11:11 | 05.09.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе и 14 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 5 сентября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 14 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 68 фактов инфицирования COVID-19 лабораторно подтверждено в Пензе, по четыре — в Лопатинском, Кузнецком и Городищенском районах, по два — в Никольском и Сердобском, по одному — в Пензенском, Шемышейском, Бессоновском, Каменском, Камешкирском, Сосновоборском, Неверкинском, Мокшанском и Бековском.

«Новых выявленных — 93», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что среди заразившихся есть двое детей в возрасте 15 и 17 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 5 сентября в Пензенской области зарегистрировано 8 тыс. 547 случаев инфицирования COVID-19, 8 тыс. 3 человека выздоровели, 112 — умерли.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе автомобиль «BMW» насмерть сбил молодую женщину Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем города
В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, 124 человека выписаны Церемония открытия фестиваля «Ласточка» пройдет на площади Ленина в Пензе
Андрей Лузгин поздравил жителей Пензы с Днем города В Пензе определены финалисты городского этапа конкурса «Учитель года»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама