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В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, 124 человека выписаны

10:51 | 05.09.2020 | Медицина

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Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 124 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 субботы, 5 сентября.

В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, 124 человека выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 547 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 3.

Умерли 112 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано 1 млн. 20 тыс. 310 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 205 человек.

За весь период в стране выздоровели 838 тыс. 126 человек, из них 5 тыс. 379 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 17 тыс. 759, за сутки зарегистрировано 110 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

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