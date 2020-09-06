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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 14 районах области

12:30 | 06.09.2020 | Медицина

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Пенза, 6 сентября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе и 14 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 6 сентября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 14 районах области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 67 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, восемь — в Пензенском районе, шесть — в Бессоновском, по три — в Кузнецком и Лунинском, два — в Шемышейском, по одному — в Колышлейском, Городищенском, Земетчинском, Бековском, Пачелмском, Нижнеломовском, Никольском, Камешкирском и Мокшанском.

«Новых выявленных — 98», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что среди заразившихся есть двое детей в возрасте 12 и 16 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 6 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 8 тыс. 645 случаев заражения коронавирусом, 8 тыс. 43 человека выписаны, 112 пациентов умерли.

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