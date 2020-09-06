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В Пензенской области подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом

10:35 | 06.09.2020 | Медицина

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Пенза, 6 сентября 2020. PenzaNews. 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 40 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 воскресенья, 6 сентября.

В Пензенской области подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 645 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 43.

Умерли 112 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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В России зафиксировано 1 млн. 25 тыс. 505 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 195 человек.

За весь период в стране выздоровели 840 тыс. 949 человек, из них 2 тыс. 823 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 17 тыс. 820, за сутки зарегистрирован 61 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

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