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В Земетчинском районе за сутки подтверждено более 50 случаев заражения коронавирусом

15:59 | 08.09.2020 | Медицина

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Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. 54 случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено за последние сутки в Земетчинском районе, 16 — в Пензе, десять — в Башмаковском районе, шесть — в Сердобском, три — в Бековском, два — в Пачелмском, по одному — в Иссинском, Спасском и Нижнеломовском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 8 сентября.

В Земетчинском районе за сутки подтверждено более 50 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди заразившихся есть трое детей в возрасте четырех месяцев, 7 и 14 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 10 человек, сняты с наблюдения 29 тыс. 41», — уточняется в тексте.

Из него также следует, что за сутки число проведенных в регионе тестов на COVID-19 увеличилось на 2 тыс. 358 — до 268 тыс. 174.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 8 сентября в Пензенской области зарегистрировано 8 тыс. 836 случаев заражения коронавирусом, 8 тыс. 87 человек выписаны, 113 пациентов умерли.

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