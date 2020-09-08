В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом, 35 человек выписаны Медицина

Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. 94 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 35 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 вторника, 8 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 836 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 87.

Умерли 113 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 35 тыс. 789 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 99 человек.

За весь период в стране выздоровели 850 тыс. 49 человек, из них 6 тыс. 772 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 17 тыс. 993, за сутки зарегистрировано 122 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

