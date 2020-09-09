Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 13 районах Медицина

Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе и 13 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 9 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 60 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, 12 — в Пензенском районе, по четыре — в Бековском и Мокшанском, по три — в Лопатинском, Нижнеломовском, по два — в Иссинском и Бессоновском, по одному — в Неверкинском, Городищенском, Вадинском, Никольском, Кузнецком и Сосновоборском.

«Новых выявленных — 96», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что среди заразившихся есть четверо детей в возрасте трех месяцев, 6, 15 и 17 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 84 человека, сняты с наблюдения 29 тыс. 148», — уточняется в сообщении.

Из него также следует, что за сутки число проведенных в регионе тестов на COVID-19 увеличилось на 2 тыс. 574 — до 270 тыс. 748.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 9 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 8 тыс. 932 случая заражения коронавирусом, 8 тыс. 117 человек выписаны, 114 пациентов умерли.