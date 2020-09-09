EN
17:15:55 Среда, 9 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 13 районах

14:20 | 09.09.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе и 13 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 9 сентября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 13 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 60 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, 12 — в Пензенском районе, по четыре — в Бековском и Мокшанском, по три — в Лопатинском, Нижнеломовском, по два — в Иссинском и Бессоновском, по одному — в Неверкинском, Городищенском, Вадинском, Никольском, Кузнецком и Сосновоборском.

«Новых выявленных — 96», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что среди заразившихся есть четверо детей в возрасте трех месяцев, 6, 15 и 17 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 84 человека, сняты с наблюдения 29 тыс. 148», — уточняется в сообщении.

Из него также следует, что за сутки число проведенных в регионе тестов на COVID-19 увеличилось на 2 тыс. 574 — до 270 тыс. 748.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 9 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 8 тыс. 932 случая заражения коронавирусом, 8 тыс. 117 человек выписаны, 114 пациентов умерли.

Новости партнеров
Читайте также
Вадим Сердовинцев принял участие в работе агитавтобуса ЛДПР В Пензенской области полицейские раскрыли кражу на территории монастыря
В Пензе 12 сентября пройдет региональный праздник «Многогранный мир культуры» Вадим Сердовинцев добился внимания властей к проблеме водоснабжения в Междуречье
В Пензе для иностранных студентов подготовлено три обсерватора на 65 мест В Сердобске открыт духовно-просветительский центр
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама