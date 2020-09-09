В Пензенской области за сутки подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом, 30 человек выписаны Медицина

Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 30 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 среды, 9 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 932 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 117.

Умерли 114 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

Читайте также

В Пензенской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен по 17 сентября

В России зафиксировано 1 млн. 41 тыс. 7 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 218 человек.

За весь период в стране выздоровели 856 тыс. 458 человек, из них 6 тыс. 409 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 18 тыс. 135, за сутки зарегистрировано 142 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 17 сентября.

