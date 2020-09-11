Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 15 районах Медицина

Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. 50 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 20 — в Пензенском районе, четыре — в Кузнецком, три — в Земетчинском, по два — в Шемышейском, Иссинском и Мокшанском, по одному — в Нижнеломовском, Лопатинском, Бековском, Городищенском, Бессоновском, Сосновоборском, Сердобском, Камешкирском и Никольском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 11 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 92 заразившихся есть семеро детей в возрасте от 4 до 13 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 217 [человек], сняты с наблюдения 29 тыс. 387», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 501 — до 275 тыс. 952.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 11 сентября лабораторно подтверждено 9 тыс. 121 случай заражения коронавирусом, 8 тыс. 189 человек выписаны, 116 — умерли.