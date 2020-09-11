В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом, 41 человек выписан Медицина

Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. 92 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 41 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 пятницы, 11 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 9 тыс. 121 случай заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 189.

Умерли 116 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 51 тыс. 874 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 504 человек.

За весь период в стране выздоровели 868 тыс. 107 человек, из них 5 тыс. 734 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 18 тыс. 365, за сутки зарегистрировано 102 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 17 сентября.

