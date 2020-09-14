Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и десяти районах Медицина

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. 53 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 14 — в Пензенском районе, по шесть — в Бессоновском и Городищенском, по четыре — в Никольском и Кузнецком, два — в Сердобском, по одному — в Бековском, Иссинском, Малосердобинском и Шемышейском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 14 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди заразившихся есть восемь детей возрасте четырех месяцев, одного года, 2, 3, 5 и 8 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 388 человек, сняты с наблюдения 29 тыс. 722», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в регионе проведено 281 тыс. 777 тестов на COVID-19.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 14 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 9 тыс. 389 случаев заражения коронавирусом. 8 тыс. 266 человек выписаны. 117 пациентов умерли.