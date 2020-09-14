В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, 21 человек выписан Медицина

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. 93 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 21 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 11.40 понедельника, 14 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 9 тыс. 389 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 266.

Умерли 117 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 1 млн. 68 тыс. 320 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 509 человек.

За весь период в стране выздоровели 878 тыс. 700 человек, из них 2 тыс. 475 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 18 тыс. 635, за сутки зарегистрировано 57 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 17 сентября.

