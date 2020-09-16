За сутки 60 случаев заражения коронавирусом подтверждено Пензе, 17 — в Пензенском районе Медицина

Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. 60 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 17 — в Пензенском районе, пять — в Сердобском, по три — в Никольском и Мокшанском, по два — в Бессоновском и Нижнеломовском, по одному — в Кузнецком, Спасском, Городищенском, Лунинском, Сосновоборском и Малосердобинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 16 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 4 тыс. 485 человек, сняты с него 29 тыс. 987.

Из текста также следует, что число проведенных за сутки тестов на COVID-19 увеличилось на 2 тыс. 649 — до 286 тыс. 879.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 16 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 9 тыс. 582 случая заражения коронавирусом, выписаны 8 тыс. 323 человека, умерли 119 пациентов.