В Пензенской области за сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом, 22 человека выписаны Медицина

Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. 98 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 22 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 среды, 16 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 9 тыс. 582 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 323.

Умерли 119 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 79 тыс. 519 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 670 человек.

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За весь период в стране выздоровели 890 тыс. 114 человек, из них 5 тыс. 809 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 18 тыс. 917, за сутки зарегистрировано 132 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 17 сентября.

